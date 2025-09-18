بالصور.. تدشين رسمي لجمعية "السيرة الذاتية الحياتية" في جامعة الملك سعود

في خطوة لافتة، شهد مركز سرد الثقافي بجامعة الملك سعود في الرياض، مساء الأربعاء 17 سبتمبر 2025، حفل تدشين جمعية "جماعة السيرة الذاتية الحياتية"، وذلك بحضور نخبة من المختصين والمهتمين بالمجال الأدبي والمعرفي.
انطلق الحفل بالسلام الملكي، أعقبه ترحيب بالحضور وتقديم الفقرات من قِبل الدكتور جزاع الشمري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم. وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح معيض الغامدي كلمته، تلتها كلمة العضو الفخري الدكتور عبدالله دحلان، ثم كلمة راعي الحفل ورئيس مركز سرد الثقافي الأستاذ عبدالله الحضيف.
وتضمّن البرنامج عرض فيلم تعريفي عن الجمعية وأهدافها، من إعداد الدكتور أحمد هروبي، وتنفيذ الدكتورة سميرة الزهراني، كما أقيمت ندوة رئيسة بعنوان: "السيرة الذاتية: تاريخ وفن"، شارك فيها الدكتور حمزة المزيني، والدكتورة فوزية أبو خالد، والدكتور عبدالله الحيدري، وأدارتها الدكتورة كوثر القاضي.
إلى جانب ذلك، احتوى الحفل على معرض مصغّر لأعمال منسوبي الجمعية حول السيرة الذاتية، بإشراف الدكتورة عائشة الحكمي، وتخللت الأمسية فقرات موسيقية خفيفة، وأحاديث ودية بين الحضور، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية التي وثّقت المناسبة.
وأعرب مجلس إدارة الجمعية عن شكره للحضور والداعمين، مثمنًا دعم العضو الفخري الدكتور عبدالله دحلان، ورئيس مركز سرد الأستاذ عبدالله الحضيف، إلى جانب جهود الأعضاء المؤسسين. كما أعلنت الجمعية عن استعدادها لاستقبال الأعضاء الجدد قريبًا بعد فتح باب الانتساب.
واختُتم الحفل بالتأكيد على أن انطلاقة الجمعية تُعد إضافة نوعية للمشهد الثقافي السعودي، وتعزيزًا لمكانة فن السيرة الذاتية كرافد أدبي ومعرفي.