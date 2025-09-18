بالصور.. تدشين رسمي لجمعية "السيرة الذاتية الحياتية" في جامعة الملك سعود

إلى جانب ذلك، احتوى الحفل على معرض مصغّر لأعمال منسوبي الجمعية حول السيرة الذاتية، بإشراف الدكتورة عائشة الحكمي، وتخللت الأمسية فقرات موسيقية خفيفة، وأحاديث ودية بين الحضور، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية التي وثّقت المناسبة.