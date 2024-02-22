بالزي والمقتنيات التراثية.. محايل تشهد احتفالات عارمة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

شهدت محافظة محايل كغيرها من أرجاء الوطن احتفالات بمناسبة ذكرى يوم التأسيس عمت أرجاءها تعبيرًا عن الفرحة والفخر بهذه الذكرى العظيمة التي تحل هذا اليوم.
وتفصيلاً، سجل الزي والمقتنيات التراثية حضورًا كبيرًا في أوساط المواطنين ذكورًا وإناثًا لمختلف الأعمار في تجسيد فعلي لتلك المناسبة العظيمة التي تحكي قصة وسيرة وطن بدءًا من يوم التأسيس ومرورًا بالنهضة المتتالية على أيدي ملوك هذه المملكة العظيمة والتي بلغت عنان السماء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقائد الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - رعاهما الله -.
ومن ناحية أخرى، قال رجل الأعمال محمد حسن الشهري إن ذكرى يوم التأسيس ذكرى عطرة تحل كل عام فتبتهج بها النفوس وتفخر بكل مرحلة من مراحلها، كيف كانت وكيف أصبحت في ظل الرؤية الثاقبة والدعم اللا محدود من هذه القيادة الرشيدة التي وصلت من خلالها المملكة العربية السعودية إلى القمة.
وتغنى الشاعر الحسين الحفظي بالوطن من خلال عددٍ من الألوان والفولكلور الشعبي الذي رقص وتراقص معه الحضور فرحًا وابتهاجًا وافتخارًا بالمناسبة.