بالزي والمقتنيات التراثية.. محايل تشهد احتفالات عارمة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

وتفصيلاً، سجل الزي والمقتنيات التراثية حضورًا كبيرًا في أوساط المواطنين ذكورًا وإناثًا لمختلف الأعمار في تجسيد فعلي لتلك المناسبة العظيمة التي تحكي قصة وسيرة وطن بدءًا من يوم التأسيس ومرورًا بالنهضة المتتالية على أيدي ملوك هذه المملكة العظيمة والتي بلغت عنان السماء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقائد الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - رعاهما الله -.