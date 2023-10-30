"تعليم مكة" يختتم معرض‫ "إبداع 2024".. بمشاركة 180 طالباً وطالبة

وأضاف: وما التعاون الذي نلاحظه بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التعليم إلا أكبر دليل على هذا التناغم وهذا الحرص على أن يتبوأ أبناؤنا الطلاب والطالبات المراكز الأولى والمتقدمة في دول العالم فوطننا يستحق منا الكثير وأنتم بسواعدكم وإبداعاتكم وتميزكم ترقون بهذا الوطن وتجعلونه في مصاف الدول المتقدمة وهو كذلك، فالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة حثيثة من وزير التعليم وقيادات الوزارة أكبر دليل على مكانة التعليم ورعايتهم للموهبة والموهوبين لنكون في مصاف الدول المتقدمة وأن نحقق ما تطمح إليه رؤيتنا رؤية المملكة عشرين ثلاثين.