"تعليم مكة" يختتم معرض‫ "إبداع 2024".. بمشاركة 180 طالباً وطالبة

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموهوبين والموهوبات اليوم الاثنين، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع 2024 ) والذي شارك فيه 180 طالباً وطالبة يمثلون إدارات التعليم بمكة المكرمة، الليث، القنفدة.
جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام ومستشار مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة “، الدكتور عمر بن معمر و عبد الله الهذلي مشرف عموم الموهوبين في وزارة التعليم وممثلي الإدارة .
وتجول المدير العام على المشروعات المشاركة مشيداً بما رآه من إبداع وتميز من أبنائه وبناته الطلبة والطالبات المشاركين من تعليم مكة والليث والقنفذة في المعرض النهائي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ( إبداع 2024 ) بهذه المشروعات الجميلة الرائعة المحكمة والتي شارك في تحكيمها نخبة من منسوبي ومنسوبات التعليم والخبراء من جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز وإدارة التعليم في مكة وفي الليث والقنفذة؛ وأصبحت هذه المشروعات متميزة على مستوى المنطقة ومتأهلة للمرحلة النهائية.
وهنأ الغنام الطلبة والطالبات المبدعين والمبدعات لوصولهم إلى هذه المرحلة النهائية؛ وقال: هنيئاً لنا بهؤلاء الطلاب المتميزين والطالبات المتميزات أبناء وطننا الغالي الذي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنميتهم ورعايتهم وصقل مواهبهم.
وأضاف: وما التعاون الذي نلاحظه بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ووزارة التعليم إلا أكبر دليل على هذا التناغم وهذا الحرص على أن يتبوأ أبناؤنا الطلاب والطالبات المراكز الأولى والمتقدمة في دول العالم فوطننا يستحق منا الكثير وأنتم بسواعدكم وإبداعاتكم وتميزكم ترقون بهذا الوطن وتجعلونه في مصاف الدول المتقدمة وهو كذلك، فالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة حثيثة من وزير التعليم وقيادات الوزارة أكبر دليل على مكانة التعليم ورعايتهم للموهبة والموهوبين لنكون في مصاف الدول المتقدمة وأن نحقق ما تطمح إليه رؤيتنا رؤية المملكة عشرين ثلاثين.
من جانبها، قالت نوف النفيعي مشرفة البرامج البحثية وتنمية الابتكار: الأولمبياد الوطني للإبداع هو أحد برامج الشراكة العملاقة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع والذي نعيش هذا العام دورته الرابعة، وقد قطفنا ثمار الجهود التي بذلت في دورته السابقة بنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي وإحداث حراك علمي لافت بين الطلبة توجت بحصول المملكة العربية السعودية على مراكز علمية متميزة في مشاركاتها الدولية واهتمام ورعاية كريمة من لدن قيادة المملكة.
وأضافت: اليوم نحتفل في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ضمن المرحلة الثانية من مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع "إبداع 2024"، متمنية للطلاب والطالبات المشاركين في هذا المحفل كل التوفيق وقد وصلوا إلى مرحلة معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع 2024" والذي سيقام خلال الفترة من 19 - 22 من شهر رجب المقبل .
يشار إلى أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة؛ وتُحكّم المشاريع إلكترونيًا وحضورياً من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى؛ وتأتي مرحلة المعارض المركزية كمرحلة ثانية ضمن 6 مراحل تمر بها المسابقة وستعلن وزارة التعليم و مؤسسة موهبة أسماء الطلاب و الطالبات المترشحين إلى المرحلة الثالثة لاحقاً .