سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز ترعى السحور الخيري في جمعية إنسان.. الخميس المقبل

ترعى الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، حفل السحور الخيري بجمعية إنسان، مساء الخميس 4 رمضان 1445هـ، الموافق 14مارس 2024م، وذلك بحضور الكافلات والداعمات وسيدات المجتمع .
وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب: الجمعية تحرص على تعزيز التواصل مع سيدات المجتمع والكافلات والداعمات في كل عام، وهو أحد أهداف السحور الخيري بالجمعية الذي يعد رافداً خيرياً ومن أهم برامج الجمعية للتعريف ببرامجها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين .
وأضاف: حفل السحور الخيري سوف تتخلله كلمة للجمعية، وعرض مرئي بعنوان "عطاء سارة" يحاكي مسيرة عطاء ودعم سمو الأميرة سارة للجمعية، إضافة إلى تكريم الأميرة سارة لدعمها المتواصل للجمعية، كما سيتضمن الحفل "أوبريت الوفاء" وفيلمًا عن حملة الجمعية لهذا العام "لأني إنسان"، ومجموعة من الفقرات المتنوعة والعروض التراثية وبمشاركة فتيات من الجمعية .
وفي ختام تصريحه، قدم "المحارب"، باسمه ونيابة عن أيتام ومنسوبي الجمعية، شكره وتقديره للأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز على رعايتها وتشريفها حفل السحور الخيري في إنسان ودعمها المتواصل للجمعية، وحرصها على توفير الحياة الكريمة للأيتام وتلمس احتياجاتهم من خلال دعمها السنوي للجمعية.