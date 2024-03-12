سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز ترعى السحور الخيري في جمعية إنسان.. الخميس المقبل

وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب: الجمعية تحرص على تعزيز التواصل مع سيدات المجتمع والكافلات والداعمات في كل عام، وهو أحد أهداف السحور الخيري بالجمعية الذي يعد رافداً خيرياً ومن أهم برامج الجمعية للتعريف ببرامجها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين .