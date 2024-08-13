جازان.. منسوبو مستشفى العارضة ينظمون حفل توديع لـ"الحريصي"

أقام منسوبو مستشفى العارضة بجازان، حفل توديع للأخصائي عادل الحريصي المدير السابق للمستشفى، وسط حضور جمع كبير من زملائه وأصدقائه الذين قدّموا له خلال الحفل مجموعةً من الهدايا والدروع التذكارية والقصائد الشعرية.
وقدّم "الحريصي" في كلمته التي ألقاها بالحفل، الشكر والعرفان للزملاء والحضور.
وكان الحريصي قد تولى عدة مناصب صحية في المنطقة؛ منها: (مدير لمستشفى بني مالك، ومدير لمستشفى العارضة، ومدير لمستشفى أبو عريش "حاليًا").
وشهد المستشفى العديد من مراحل التطوير في فترة توليه، وحصد العديد من الجوائز والاعتمادات؛ أبرزها اجتياز معايير اعتماد "سباهي" الصادر عن المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، كما حصد المستشفى المركز الأول على مستوى المملكة في برنامج "وازن" لأكثر من مرة، ودخل ضمن العشر مستشفيات التي حصدت رضا المراجعين بالمملكة.
وأجرى المستشفى في مرحلته العديد من العمليات التي كانت تجرى خارج المحافظة.