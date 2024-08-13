جازان.. منسوبو مستشفى العارضة ينظمون حفل توديع لـ"الحريصي"

وشهد المستشفى العديد من مراحل التطوير في فترة توليه، وحصد العديد من الجوائز والاعتمادات؛ أبرزها اجتياز معايير اعتماد "سباهي" الصادر عن المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، كما حصد المستشفى المركز الأول على مستوى المملكة في برنامج "وازن" لأكثر من مرة، و‏دخل ضمن العشر مستشفيات التي حصدت رضا المراجعين بالمملكة.