"التدريب التقني والمهني" بمكة المكرمة وجامعة عفت توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

فيما أكدت الدكتورة هيفاء جمل الليل على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والتدريبية، مشددةً على دور جامعة عفت في تقديم برامج أكاديمية متميزة تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.