"التدريب التقني والمهني" بمكة المكرمة وجامعة عفت توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
وقّعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وجامعة عفت اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج التجسير للتخصصات التقنية بالكليات التقنية وجامعة عفت، إضافة إلى التكامل بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات ونتائج الأبحاث، والتعاون في إتاحة فرص التدريب التعاوني والتطبيق العملي لمخرجات الطرفين.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، ورئيس جامعة عفت الدكتورة هيفاء جمل الليل، وذلك بحضور عدد من القيادات التدريبية بمنشآت التدريب التقني بجدة وقيادات الجامعة.
وتسعى هذه المذكرة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى كل من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة عفت، مما يسهم في تطوير المهارات التقنية والعلمية للطلاب والطالبات وتأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل. كما تركز الاتفاقية على تعزيز الأبحاث المشتركة وتبادل الخبرات بما يساهم في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية.
وعبر مرعي بن سعد القرني عن اعتزازه بهذا التعاون، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية الإدارة العامة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية المختلفة لتحقيق تكامل يخدم العملية التعليمية والتدريبية ويفتح فرص جديدة لخريجي وخريجات الكليّات التقنية لمواصلة دراستهم.
فيما أكدت الدكتورة هيفاء جمل الليل على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والتدريبية، مشددةً على دور جامعة عفت في تقديم برامج أكاديمية متميزة تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.