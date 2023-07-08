"إثراء وشرف النسائي 2" يختتم برامجه ويحقق أعلى مؤشر رضا بـ98.90%

اختتم معرض "إثراء وشرف النسائي 2" برامجه المتنوعة محققًا أعلى مؤشر في تاريخ رئاسة الحرمين؛ إذ استفاد منه أكثر من 40 ألف زائرة مستفيدة، صانعًا الأثر في تجربة قاصدات بـ 20 لغة عالمية على أيدي كوادر نسائية سعودية مؤهلة.
وحقق معرض "إثراء وشرف النسائي 2"، الذي حظي برعاية واهتمام الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نسبة رضا بلغت 98.90% وفق محددات قياس الأثر لمنظومة الحوكمة برئاسة الحرمين.
وأكد الرئيس العام أن النجاح الكبير الذي حققه معرض "إثراء وشرف النسائي 2" جاء وفق مرتكزات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة، وتعزيز رسالة المعارض عالميًّا وحضاريًّا، بما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وخدمة القاصدين والقاصدات.
وأوضح أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا وتميزًا في إثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ إذ يمثل امتدادًا لشرف خدمة الحرمين الشريفين، وضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"، وتحت مظلة شعار حج هذا العام 1444هـ "من الوصول إلى الحصول".
وأشاد الرئيس العام بجهود ومتابعة وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، الدكتورة عبير بنت محمد الجفير؛ ما كان له الأثر البالغ في صناعة قصة نجاح، حققت أثرًا عاليًا.
ويهدف المعرض في المقام الأول لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين مترجمًا لرؤية الرئاسة في حسن الوفادة، ونشر الهداية للعالمين، المنبثقة من رؤية السعودية الطموحة 2030.