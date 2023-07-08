"إثراء وشرف النسائي 2" يختتم برامجه ويحقق أعلى مؤشر رضا بـ98.90%

وأشاد الرئيس العام بجهود ومتابعة وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، الدكتورة عبير بنت محمد الجفير؛ ما كان له الأثر البالغ في صناعة قصة نجاح، حققت أثرًا عاليًا.