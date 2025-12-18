اختتام فعاليات هاكاثون "صُنع في السعودية" بالمدينة المنورة

واختُتم الهاكاثون بإعلان الفرق الفائزة في المسارات الثلاثة؛ حيث فاز في مسار الاستدامة كل من: White Brick، ورفاق، والحارس الأخضر، فيما فاز في مسار حرفي تقني: زهرة العهد، وجدائل من الخوص، واللعبة التراثية وهج، بينما فاز في مسار تكنو مهني: وحدة تكييف مدمجة مع وحدة تجميد، ومنصة وصلة، والخوذة الذكية.