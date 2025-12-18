اختتام فعاليات هاكاثون "صُنع في السعودية" بالمدينة المنورة

اختُتمت اليوم فعاليات هاكاثون «صُنع في السعودية»، الذي أُقيم تحت رعاية سعادة مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن سفر الغامدي، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيس، وبمشاركة واسعة من الموهوبين والمبدعين من مختلف محافظات المنطقة.
وشهد الهاكاثون عروضًا مميزة لمشاريع ابتكارية في مسارات: الاستدامة، وتكنو مهني، وحرفي تقني، حيث تنافس المشاركون على تقديم حلول تدعم الصناعة الوطنية وتواكب التطور التقني.
كما شهد حفل الهاكاثون تدشين الخدمات الرقمية لأتمتة العمليات الإدارية والتنفيذية بالكلية، والمتمثلة في نظام «تفقد» ونظام «راصد»، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
وتضمن الحفل أيضًا توقيع اتفاقية تعاون مع منصة «منتجة»، التي تسهم في تبادل المنافع وتعزيز المساهمة في تقديم الخدمة المجتمعية، من خلال احتضان المشاريع وتنمية مهارات ريادة الأعمال التي تخدم المجتمع.
واختُتم الهاكاثون بإعلان الفرق الفائزة في المسارات الثلاثة؛ حيث فاز في مسار الاستدامة كل من: White Brick، ورفاق، والحارس الأخضر، فيما فاز في مسار حرفي تقني: زهرة العهد، وجدائل من الخوص، واللعبة التراثية وهج، بينما فاز في مسار تكنو مهني: وحدة تكييف مدمجة مع وحدة تجميد، ومنصة وصلة، والخوذة الذكية.
وأعربت عميدة الكلية الأستاذة ندى قاري عن فخرها بالمستوى المتميز الذي قدّمه المشاركون، مؤكدة أن الهاكاثون يمثل منصة فاعلة لاكتشاف الطاقات الشابة وتمكينها في مختلف المجالات التقنية والإبداعية.
واختُتم الحدث بتوزيع الجوائز وتكريم الرعاة، وسط أجواء احتفالية احتفت بالإبداع وروح التنافس.