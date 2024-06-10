استعدادًا لموسمي الحج والعيد.. "الزراعة" تكثف جولاتها على أسواق النفع العام والمسالخ برنية

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ خلال عيد الأضحى المبارك، والذي تمثل في رفع جاهزية القصابين وعبر حملة أضحيتي، حيث تواجد الفرق المختصة في الأماكن العامة وحراج الأغنام .