استعدادًا لموسمي الحج والعيد.. "الزراعة" تكثف جولاتها على أسواق النفع العام والمسالخ برنية

كثفت الفرق الميدانية المختصة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، جولاتها الرقابية في المسالخ ونقاط الذبح في محافظة رنية؛ بهدف ضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين .
وتفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة ووضع الترتيبات والتجهيزات لقدوم عيد الأضحى المبارك، وأكد على جاهزيتها وفق أفضل المعايير الصحية واستعدادها لذلك .
وأشار السبيعي إلى أن الوزارة أتاحت خدمة إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي في مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنيًّا؛ لتسهيل وتنظيم مواعيد الذبح؛ حيث تتيح للمستفيدين اختيار المسلخ المطلوب، وحجز الوقت المحدد لذبح الأضحية، من خلال بوابة "نما" الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي: " https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D ".
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ خلال عيد الأضحى المبارك، والذي تمثل في رفع جاهزية القصابين وعبر حملة أضحيتي، حيث تواجد الفرق المختصة في الأماكن العامة وحراج الأغنام .
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التبليغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد (939) للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.