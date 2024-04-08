للعام الثاني على التوالي.. "مجالسنا قول وفعل" تنجح في ترميم وتأثيث بيوت المحتاجين بالشرقية

يُذكر أن المبادرة التي دشنها نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اختتمت بمجالس أهالي المنطقة الشرقية في 19 رمضان، وهي تقام للعام الثاني على التوالي، حيث استفاد منها العام الماضي أكثر من 300 مستفيد ومستفيدة من الأسر الأكثر حاجةً.