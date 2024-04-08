للعام الثاني على التوالي.. "مجالسنا قول وفعل" تنجح في ترميم وتأثيث بيوت المحتاجين بالشرقية

حققت مبادرة "مجالسنا قول وفعل" مع الإعلامي طلال الغامدي في عامها الثاني، والتي تأتي بالتعاون مع جمعية "ترميم" نجاحًا كبيرًا طيلة 20 يومًا في رمضان.
وتواجدت المبادرة في معظم مجالس المنطقة الشرقية بدايةً من الخبر والدمام والجبيل والأحساء، وكانت حديث المجالس ومحل اهتمام وتقدير من الجميع؛ لما تقدمه هذه المبادرة من عمل إنساني كبير.
ويشارك أصحاب المجالس في ترميم وتأثيث بيوت المحتاجين الأكثر حاجة، وشهد هذا الموسم إقبالًا كبيرًا من أصحاب المجالس على التفاعل مع المبادرة وأهدافها بإشراف ومتابعة من جمعية "ترميم".
يُذكر أن المبادرة التي دشنها نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، اختتمت بمجالس أهالي المنطقة الشرقية في 19 رمضان، وهي تقام للعام الثاني على التوالي، حيث استفاد منها العام الماضي أكثر من 300 مستفيد ومستفيدة من الأسر الأكثر حاجةً.