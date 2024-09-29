بمناسبة اليوم الوطني.. محافظ مرات يشارك احتفالات "التعليم" بـ"ثانوية ومتوسطة ثرمداء" ويرفع التهنئة للقيادة

وفي ختام الحفل ألقى محافظ مرات كلمة رفع فيها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، ووجه خلالها كلمات أبوية لأبنائه الطلاب، كما شكر القائمين على تنظيم الحفل.