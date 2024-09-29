بمناسبة اليوم الوطني.. محافظ مرات يشارك احتفالات "التعليم" بـ"ثانوية ومتوسطة ثرمداء" ويرفع التهنئة للقيادة

شارك محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، مساء اليوم الأحد، احتفالات التعليم باليوم الوطني الـ 94 في مدرسة متوسطة وثانوية ثرمداء.
وكان في استقباله: رئيس مركز ثرمداء ماجد العنقري، ومساعد مدير تعليم شقراء للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحبيل، ومدير المدرسة سلمان العصيمي.
بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم فكلمة ترحيبية بضيوف الحفل، ثم استمتع الحضور بمشاهدة عرض وثائقي مرئي، وألقيت قصيدة وطنية، وشارك الجميع في العرضة السعودية.
وفي ختام الحفل ألقى محافظ مرات كلمة رفع فيها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، ووجه خلالها كلمات أبوية لأبنائه الطلاب، كما شكر القائمين على تنظيم الحفل.