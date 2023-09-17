مدير "إسلامية نجران" يستقبل رئيسَ "تحفيظ القرآن الكريم"

استقبل مديرُ عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة نجران؛ رئيسَ جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشيخ ظافر بن ضيف الله القرني، والمدير التنفيذي الجديد للجمعية الشيخ عبدالله بن سعيد الجليل.