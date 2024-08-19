أمير حائل يهنئ طلبة الجامعة ويستقبل رئيسها ومسؤولي القبول ويتسلم التقرير السنوي

بعث أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود برسالة تهنئة لأبنائه وبناته الطلبة المستجدين بجامعة حائل هنأهم من خلالها بمناسبة بداية العام الجامعي وتمنى منهم بذل المزيد من الجهد والعطاء، لمواصلة رحلة التميز والإبداع؛ ليكونوا على قدر الطُّموح الذي ينشده الوطن، وليسهموا في دعم مسيرة التنمية الشاملة لبلادنا الغالية، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة يحفظها الله.
وذيّل سموه الرسالة النصية التي وصلت على جوالات الطلبة المستجدين باسمه الكريم "عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل".
من جهته استقبل أمير حائل بعد ظهر اليوم، رئيس جامعة حائل المُكلّف الدكتور زيد مهلهل الشمري، يرافقه عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله الزهراني، ووكيل العمادة للتسجيل الدكتور طارق سعد المريزيق، ووكيل العمادة للقبول الدكتور منصور تركي التركي، ووكيلة العمادة للقبول والتسجيل (شطر الطالبات) الدكتورة تهاني بنت يوسف العنزي، ومدير القبول خميس مذود الجنفاوي.
واطّلع سموّه على تقرير القبول السنوي لعام 1446هـ الذي اشتمل على عدد المقبولين من الثانوية العامة من داخل وخارج منطقة حائل، وأعداد المقبولين في كل تخصص من تخصصات الجامعة المختلفة، فيما احتوى التقرير على إحصائية لمبادرة العمادة في تسهيل التواصل مع المتقدمين للرد على استفساراتهم من خلال منصة "تراسل" والتي تستقبل جميع الطلبات المتعلقة بالقبول أولًا بأول.
وفي نهاية الاستقبال استمع وفد الجامعة إلى توجيهات سموّه الكريم في جميع ما يخص أهداف ووظائف الجامعة.