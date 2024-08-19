أمير حائل يهنئ طلبة الجامعة ويستقبل رئيسها ومسؤولي القبول ويتسلم التقرير السنوي

واطّلع سموّه على تقرير القبول السنوي لعام 1446هـ الذي اشتمل على عدد المقبولين من الثانوية العامة من داخل وخارج منطقة حائل، وأعداد المقبولين في كل تخصص من تخصصات الجامعة المختلفة، فيما احتوى التقرير على إحصائية لمبادرة العمادة في تسهيل التواصل مع المتقدمين للرد على استفساراتهم من خلال منصة "تراسل" والتي تستقبل جميع الطلبات المتعلقة بالقبول أولًا بأول.