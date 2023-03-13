"مركز ثول" ينفذ مبادرة صحتك كنز فحافظ عليها للتوعية الصحية بـ"الكورنيش"

وركزت المبادرة على حث المستفيدين على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة، وتوعيتهم وتثقيفهم بأضرار ارتفاع ضغط الدم وكيفية الوقاية منه، وأضرار ارتفاع وانخفاض مستوى السكر في الدم وكيفية الوقاية منه وكيفية العناية بالقدم السكري، وأضرار السمنة وكيفية الوقاية منها، وتوعيتهم بمرض الدرن وأسبابه إلى جانب تقديم محاضرة توعوية عن الاضطرابات النفسية.

كما ركزت على إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية والتوعية بأهمية المبادرة بأخذ اللقاح، وتوعية أولياء الأمور على أهمية تطعيم أطفالهم بداية من الأسبوع الحالي بلقاح شلل الأطفال للجرعة الثانية والذي يعد من اللقاحات الأساسية.

وفي الختام، تم توزيع المطويات والبروشورات على المستفيدين، تحتوي على معلومات صحية ووقائية تحثهم على تحسين نوعية الحياة باتباع نمط حياة صحي وتعريفهم بأخطار الأمراض وإرشادهم إلى وسائل الوقاية منها سعيًا للعيش في حياة صحية وسليمة خالية من الأمراض بإذن الله.