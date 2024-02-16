دمت يا وطن.. محافظ شرورة عن "يوم التأسيس": "آل سعود" هم ربان السفينة وقادة النجاح

وأردف: "آل سعود" منذ عهد التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود إلى يومنا هذا في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- هم ربان السفينة وقادة النجاح والتميز؛ حيث مرتكزات سياستهم العظيمة ومنجزاتهم الكبيرة للمكان والإنسان هي في إرساء الأمن في البلاد وخدمة الحرمين الشريفين وتطوير المملكة إنسانًا ومكانًا بكل وسائل العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.