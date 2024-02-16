دمت يا وطن.. محافظ شرورة عن "يوم التأسيس": "آل سعود" هم ربان السفينة وقادة النجاح

قال محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، تزامنًا مع احتفالات يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام: إن كيان المملكة العظيم الذي أسسه رجال صادقون أصبح حضارة مشيدة ومجدًا كبيرًا توارثه أئمة وملوك الدولة السعودية في مراحلها الثلاث.
وأوضح "العنزي" أن هذا الكيان العظيم أقام بنيانه رجال على التوحيد الخالص، وطبقوا شريعة الله في الأرض، فنشروا الأمن والعدل والاستقرار، فازدهرت بفضلهم البلاد، وتوحدت الصفوف، واجتمعت القلوب.
وأردف: "آل سعود" منذ عهد التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود إلى يومنا هذا في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- هم ربان السفينة وقادة النجاح والتميز؛ حيث مرتكزات سياستهم العظيمة ومنجزاتهم الكبيرة للمكان والإنسان هي في إرساء الأمن في البلاد وخدمة الحرمين الشريفين وتطوير المملكة إنسانًا ومكانًا بكل وسائل العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
واختتم "العنزي" يقول: "ها هي المملكة العربية السعودية في مصافّ الدول المتقدمة تقنيًا واقتصاديًا وثقافيًا وعسكريًا، ومازالت رؤيتها الطموحة تؤتي ثمارها يومًا بعد يوم في ظل قيادتنا الرشيدة وهذا العهد الميمون، وسيبقى الوطن شامخًا على عهد الآباء والأجداد بقادته العظماء وجنوده المخلصين، دمت يا وطن الشموخ والعزة والازدهار".