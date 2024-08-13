انطلاق برنامج الأم المربية وركائز القيم بالتعاون مع "كيان" ومؤسسة إحسان الناشئة

انطلق برنامج الأم المربية وركائز القيم الذي نظمته جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة إحسان الناشئة، وأقيم في دوحة الإحسان، ويستمرّ أسبوعين بمعدل أربع ساعات يوميًّا، وذلك بحضور المسؤولة الإعلامية بجمعية كيان، وعدد من أخصائيات الجمعية، والأمهات، والمقبلات على الأمومة من مستفيدات كيان، كما حضر برنامج ركائز القيم عدد جيد أطفال مستفيدات الجمعية أيضًا.
ورحّبت "عائشة جعفري" مشرفة القسم النسائي في مؤسسة إحسان الناشئة، وأمل المالكي سكرتيرة المؤسسة، بالجميع، وتمنّوا أن يستفيد الجميع من هذا البرنامج الهادف والفعال.
ويعتبر برنامج الأم المربية برنامجًا تدريبيًّا تربويًّا لتتمكن المتدربة وتثمن أهمية دورها كأم، وتتقن توظيف الأساليب التربوية بكفاءة وفاعلية.
ويتضمن البرنامج العديد من الأهداف؛ منها: التعرف على مفهوم الأم وتقديرها، والتميز بأدوارها وصفات الأم المربية الناجحة، وتثمين التكامل بين دورها ودور الأب في الأسرة، وتجنب الأخطاء التربوية، وإتقان توظيف الأساليب التربوية.
وفي ختام البرنامج سيتمّ تصميم برنامج عملي لتزكية وتطوير ذاتها ومهارتها كأم مربية، وستقوم أيضًا بتصميم مشروع تربوي.
وتقدم البرنامجَ نادية العوبثاني أخصائية نفسية ومستشارة تربوية ومدربة دولية معتمدة، وتشرف على البرنامج المشرفة فاطمة المالكي.
ورحّبت المدربة نادية العوبثاني بالحاضرات، وتحدثت في الجلسة الأولى عن مفهوم كلمة "الأم" لغة واصطلاحًا، وأنها تحتلّ منزلة عظيمة في النصوص الشرعية، كما أشارت إلى أن الأم هي الاحتواء والحنان والعطاء دون ملل، وأنها مدرسة تعليمية بحدّ ذاتها، والأم عين القصد المخصوص، ولها دور بيولوجي ودور نفسي، والدور المتكامل للأم أن تجمع بين الدورين معًا. ثم أوضحت أهمية دور الأم وصفات المربية الناجحة.
وفي الجلسة الثانية تناولت في الشرح صفات الأم المربية الناجحة وتكامل دورها مع الأب، وتميز أدوارها التربوية، وصفاتها المتمثلة في الصفات الفطرية: كمحبة الأبناء والتعلق بهم ورعايتهم، وصفات مكتسبة: كالمعارف الدينية والتربوية والمهارات، وتطرقت لأخلاقيات الأم والعلاقة مع الله عز وجل، والعلاقة مع الذات والعلاقة مع الآخرين.. وصاحب البرنامج نقاشات هادفة وعرض قصص واقعية، وفقرات تنشيطية، وضيافة.
وبنفس التوقيت الزمني بدأ برنامج "ركائز القيم لأطفال جمعية كيان "بإشراف مشرفة البرنامج هبة العوبثاني وهي مديرة المشروع مع جمعية كيان، ومدته أسبوعان يشارك في تقديمه للأطفال أربع مدربات تقدّمن 21 درسًا قيميًّا تشمل المراحل الأربع: "التيقظ والتعقل والتخلق والتمثل"، إضافة إلى عدد من الأنشطة التفاعلية المصاحبة والألعاب الترفيهية والتمارين الرياضية، ونشاط أسبوعي ينفذ داخل الأسرة لتعزيز القيم.
ويتوقّع في نهاية البرنامج أن يستشعر الطفل نعم الله عز وجل ويبدي تأثره بأسماء الله وصفاته الحسنى، ويبين محبته لله ويردد بعض الأذكار اليومية، ويدرك فضل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحفظ نصوصًا من فضائله.