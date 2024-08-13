انطلاق برنامج الأم المربية وركائز القيم بالتعاون مع "كيان" ومؤسسة إحسان الناشئة

ورحّبت المدربة نادية العوبثاني بالحاضرات، وتحدثت في الجلسة الأولى عن مفهوم كلمة "الأم" لغة واصطلاحًا، وأنها تحتلّ منزلة عظيمة في النصوص الشرعية، كما أشارت إلى أن الأم هي الاحتواء والحنان والعطاء دون ملل، وأنها مدرسة تعليمية بحدّ ذاتها، والأم عين القصد المخصوص، ولها دور بيولوجي ودور نفسي، والدور المتكامل للأم أن تجمع بين الدورين معًا. ثم أوضحت أهمية دور الأم وصفات المربية الناجحة.