مدرسة ابن كثير بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني بحضور مدير التعليم

احتفلت مدرسة ابن كثير الابتدائية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بنجران، بذكرى اليوم الوطني الـ"93" لتوحيد المملكة العربية السعودية بحضور مدير عام التعليم منصور آل شريم ومساعده حسين آل معمر، ومدير مكتب وسط نجران سعيد القحطاني، ومدير المدرسة سعيد جمعان أبو ظهير ومنسوبي المدرسة من معلمين وإداريين.
وكان الاحتفال قد تضمن إلقاء عددٍ من القصائد الوطنية، وتوزيع الأعلام السعودية التي تحمل شعار الوطن، وصور ولاة الأمر، فضلاً عن توزيع الورود والحلوى.
يُشار إلى أن الحفل يأتي ضمن فعاليّات "تعليم نجران" للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على الشعب السعودي في مناطق المملكة العربية السعودية كافة، وخارجها، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بمناسبة حلول الذكرى الـ 93 لليوم الوطني.