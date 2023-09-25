مدرسة ابن كثير بنجران تحتفل بذكرى اليوم الوطني بحضور مدير التعليم

يُشار إلى أن الحفل يأتي ضمن فعاليّات "تعليم نجران" للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على الشعب السعودي في مناطق المملكة العربية السعودية كافة، وخارجها، رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بمناسبة حلول الذكرى الـ 93 لليوم الوطني.