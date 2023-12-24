أمين الطائف يوقع مذكرة تفاهم مع شركة "علم"

إضافة إلى تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، مع التأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية من أجل الحفاظ على صحة ورضا أفراد المجتمع، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة؛ بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.