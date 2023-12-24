أمين الطائف يوقع مذكرة تفاهم مع شركة "علم"

وقع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة "علم"؛ لتعزيز التعاون المشترك في رفع مستوى "الامتثال" البلدي.
يأتي ذلك بما يعكس مستوى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتحسين المشهد الحضري، وبحث وتطبيق أفضل الممارسات لمسح المباني والرقابة على الحفريات، والاستفادة من البيانات المتوفرة لدى الأمانة، ومراقبة حركة المعدات العامة ومقدمي الخدمات المرخص لهم.
وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات التحول الرقمي لخدمات الأمانة، وتطوير وتنفيذ المنصات والحلول الرقمية، والتعاون لخلق فرص استثمارية لإنشاء وتخصيص الخدمات، وتطبيق آليات قياس الأداء لضمان التزام الشركات والمؤسسات في المدينة.
يذكر أن هذا التعاون يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والامتثال للأنظمة واللوائح البلدية؛ بما يعود بالنفع على بيئة الاستثمار لأصحاب المنشآت والمحلات التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة؛ لرفع جودة مستوى الالتزام لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والارتقاء بالخدمات المقدمة، وضمان تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش في هذا المجال.
إضافة إلى تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، مع التأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية من أجل الحفاظ على صحة ورضا أفراد المجتمع، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة؛ بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.
وتعمل الأمانة على تقوية ثقة المجتمع بالخدمات البلدية، وزيادة اندماجهم من خلال برامج التوعية الخاصة بالجهود الرقابية، إلى جانب تعزيز ثقافة إشراك المجتمع في الحفاظ على الصحة وضمان رفع جودة الحياة.
كما يتوقع أن يعزز من الاندماج مع بيئة الأعمال؛ حيث ستتضمن المبادرة برامج توعوية لأصحاب المنشآت، تشمل: عقد ورش عمل تطويرية واستشارية للمنشآت حسب النشاط، وتطوير ونشر الدليل الإرشادي والاشتراطات البلدية.
وكذلك القيام بعمليات مسح ميداني دورية لتوعية أصحاب المنشآت بأبرز الملاحظات، حسب الاشتراطات وتقديم المشورة ومقترحات التصحيح.
وسيرفع تطبيق المبادرة من اندماج المراقبين مع المبادرة، ورفع وعيهم وتطوير مهاراتهم؛ لرفع كفاءة العمل الرقابي في التواصل والتعامل مع أصحاب المنشآت، وتوفير بيئة صحية ومهنية ذات جودة عالية ترتقي بالخدمات المقدمة، وتعزيز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية، التي تساهم بدورها في تحسين جودة الحياة.