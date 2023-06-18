"ابن درهم" يثمن ما تقدمه القيادة لدعم العمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة

ثمَّن رئيس مجلس إدارة سقيا الماء عايض بن عبد الله بن درهم ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، لدعم العمل الخيري لتعزيز التنمية المستدامة، وروح التكافل بين جميع فئات المجتمع السعودي، منوهاً بما يقدمه مركز تنمية القطاع غير الربحي من جهود في تشجيع العمل الخيري النوعي وفقَ معطياتِ تحقيقِ رؤيةِ الوطن 2030 .

جاء ذلك خلال كلمته في احتفاء الجمعية لتكريم "سفراء سقيا" وفرق العمل التطوعي والداعمين الذين ساهموا في نجاح الجمعية التي دخلت عامها الرابع، مؤكداً مواصلة الجمعية تنفيذ برامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير 20 مليون عبوة من المياه النقية والباردة خلال العام، بالإضافة إلى اعتمادها قرابة 8 ملايين عبوة لبرنامج سقيا الحجاج، و8 برادات للحجاج في عرفة ومزدلفة، وكشف أن عدد المستفيدين من برامج السقيا في منافذ الحرم المكي بلغ أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد. فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج سقيا الحاج في حج العام الماضي 2.062.110 حجاج ومعتمرين.

وشهدت فعاليات الاحتفاء استعراض جهود الجمعية في مجال "السقيا" ومن ذلك استمرار تنفيذ مشروع سقيا قرى وهجر محافظة الطائف بتنفيذ وقف وتعاونوا على البر والأعمال الخيرية، وسقيا قرى وهجر الجموم بتنفيذ جمعية سخاء بوادي فاطمة حيث تم تلبية حاجة 21410 مستفيدين من خلال تعبئة خزانات المياه بتوفير 6243 صهريجاً، فيما تواصل الجمعية المرحلة الرابعة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة.

كما استعرضت فقرات الاحتفاء إيرادات وقف سقيا الماء في مكة المكرمة والتي بلغت حتى اليوم (14,374,657.0) ريالاً، في حين أن المبلغ المستهدف للوقف يصل إلى 15 مليون ريال، وتم تحديد مصارفه على سقيا الحجاج والمعتمرين، وزوار المسجد الحرام، ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.

كما شاهد الحضور آخر تفاصيل مشاريع السقيا بالجمعية حيث تم تلبية حاجة 609 مساجد استفاد منها 3.946.320 مستفيداً، واستفادة 158.600 مستفيد في 58 رباطاً ودار أيتام، بينما تم تأمين 192 من مغاسل الموتى بـ 31.104 عبوات.

وفي السياق ذاته، كرمت الجمعية سفراء جمعية سقيا وهم المستشار الإعلامي حسن الناهسي، والناشط الاجتماعي اللواء متقاعد محمد الحارثي ، والأستاذ مبارك الأكلبي وذلك على ما قدموه من جهود في نشر رسالة الجمعية والتعريف ببرامجها ومشاريعها .

كما كرمت الفرق التطوعية خلال مسيرة الأربع سنوات 7 فرق تطوعية على جهودها المتميزة،حيث شغل 8242 متطوعاً ومتطوعة 1129 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي بإجمالي 58668.5 ساعة تطوعية بلغ عائدها الاقتصادي 1271553.45 ريالاً، كما بلغ مقياس الرضا 93.54٪ .