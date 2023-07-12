باب الكعبة المُشَرَّفة".. أحدث إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكَّة المكرَّمة

وأفاد أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكَّة المكرَّمة الدكتور عبدالله الشريف بدوره بأن الكتاب يعد الإصدار الرابع والعشرين من كتب الكرسي البحثية المنشورة؛ حيث يهتم بتأريخ العناية التي حظي بها باب الكعبة المشرفة وأقفاله ومفاتيحه على مدى العصور التاريخية، منذ زمن إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل - عليهما السلام –؛ مرورًا بعصر قبيلة جُرهم، ثم خُزاعة، وولاية قريش على البيت، ثم العصور الإسلامية المتعاقبة منذ عصر النبوة، وصولاً إلى العهد السعودي الزاهر؛ إضافة إلى توضيح أبعاد أبواب الكعبة التي أمر الخلفاء والملوك والحكام بتركيبها أو ترميمها أو تجديدها، والكتابات المنقوشة عليها، وتواريخها المقيدة عليها.