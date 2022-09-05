مكة المكرمة.. شراكة مجتمعية بين "رئاسة الإفتاء" "جمعية الدعوة" لإصدار "التفسير المختصر"

أبرم فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة مكة المكرمة أمس، عقد شراكة مجتمعية مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة لإصدار (تفسير مكة المختصر)، في إطار الجهود المبذولة لنشر الكتب المفيدة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.
جرت مراسم التوقيع بمقر الجمعية بحضور فضـيلة الشيخ الدكتور محمد بازمـول مـفـوض الإفتاء بمنطقة مـكـة وشاكر بن محمد الزهراني مدير فرع الرئاسة للبحوث والإفتاء بمكة المكرمة ، وفـضيلة الشيخ عبدالله بن العبدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة.
وتنص الشراكة على أن يكون فرع الرئاسة الجهة الإشرافية والاستشارية، وسيتم طباعته وترجمته بعدة لغات، ويستهدف -بحول الله- مليون حاج ومعتمر سنويًا؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.