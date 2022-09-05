مكة المكرمة.. شراكة مجتمعية بين "رئاسة الإفتاء" "جمعية الدعوة" لإصدار "التفسير المختصر"

وتنص الشراكة على أن يكون فرع الرئاسة الجهة الإشرافية والاستشارية، وسيتم طباعته وترجمته بعدة لغات، ويستهدف -بحول الله- مليون حاج ومعتمر سنويًا؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.