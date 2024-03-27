ضمن مبادرة "أجاويد- 2".. "الإعلامي المحترف" ندوة علمية في "تعليم سراة عبيدة"

نظّمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مساء السادس عشر من شهر رمضان، ندوةً علمية بعنوان "الإعلامي المحترف" التي تعد واحدة من سلسلة الندوات والفعاليات لبرامج مبادرة "العاشق المحترف" التي تأتي ضمن مبادرة "أجاويد- 2" التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، خلال شهر رمضان المبارك من العام الحالي 1445هـ.