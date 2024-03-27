ضمن مبادرة "أجاويد- 2".. "الإعلامي المحترف" ندوة علمية في "تعليم سراة عبيدة"

نظّمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، مساء السادس عشر من شهر رمضان، ندوةً علمية بعنوان "الإعلامي المحترف" التي تعد واحدة من سلسلة الندوات والفعاليات لبرامج مبادرة "العاشق المحترف" التي تأتي ضمن مبادرة "أجاويد- 2" التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، خلال شهر رمضان المبارك من العام الحالي 1445هـ.
وأُقيمت الندوة على مسرح النادي الأدبي بأبها، باستضافة عبدالله الشهري المذيع والمستشار الإعلامي، وعبدالله حسن الغنمي مذيع برنامج الراصد بقناة "الإخبارية"، بحضور محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها، وجمعٍ من الاعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعددٍ من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد.
وافتُتحت الندوة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم رحّب مدير تعليم سراة عبيدة حسن العلكمي؛ بضيفَي الندوة والحضور ، وبيّن أن هذه الندوة تأتي في إطار مبادرة أجاويد- 2، التي تُوّجت بدعمٍ ومتابعةٍ من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
ثم بدأت الندوة التي أدارها الإعلامي أحمد سليمان العلكمي؛ مُعد ومُقدّم برامج ونشرات إخبارية، وناقش فيها ضيفَي الندوة عن مسيرتهما المهنية ونجاحاتهما والعوائق التي مرّا بها.