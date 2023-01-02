"العشيماء" و"الشامية" من أحياء عشوائية لمخططات نموذجية.. وأمير جازان يتابع ميدانيًا

تفقّد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، حي العشيماء، والحارة الشامية بمدينة جازان.
واطّلع خلال جولته التفقدية على تصاميم مشروع تطوير حي "العشيماء" بمدينة جازان، مستمعًا إلى شرح من أمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، عن تفاصيل مشروع إعداد مخططات تطوير المنطقة، وما ستحتوي عليه من مشروعات ومرافق خاصة وعامة.
كما اطّلع الأمير محمد بن ناصر على مستوى الخدمات البلدية والتنموية، والمباني الآيلة للسقوط، موجهًا برصد جميع الاحتياجات والملاحظات والرفع فيها بشكل عاجل، مهيبًا بمسؤولي الجهات الخدمية في المنطقة العمل على تقديم أفضل الخدمات لأهالي الحي وبجودة عالية؛ أسوةً ببقية الأحياء والمحافظات بشكل عام، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وإزالة المخلفات، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة التي قدّمت الدعم اللامحدود للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق وحجم ذلك الدعم الكبير، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
رافق أمير منطقة جازان في الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء دكتور عبدالله بن عايض الشهري.