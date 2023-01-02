"العشيماء" و"الشامية" من أحياء عشوائية لمخططات نموذجية.. وأمير جازان يتابع ميدانيًا

كما اطّلع الأمير محمد بن ناصر على مستوى الخدمات البلدية والتنموية، والمباني الآيلة للسقوط، موجهًا برصد جميع الاحتياجات والملاحظات والرفع فيها بشكل عاجل، مهيبًا بمسؤولي الجهات الخدمية في المنطقة العمل على تقديم أفضل الخدمات لأهالي الحي وبجودة عالية؛ أسوةً ببقية الأحياء والمحافظات بشكل عام، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وإزالة المخلفات، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة التي قدّمت الدعم اللامحدود للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق وحجم ذلك الدعم الكبير، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.