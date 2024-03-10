"بيئة خليص" تنظم ورشة عمل حول "دور الأسمدة العضوية في الزراعة"

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص ورشة عمل بعنوان "دور الأسمدة العضوية وطرق استخدامها في الزراعة"، بحضور عدد من المختصين في المجال الزراعي، في مزرعة بمركز البرزة بالمحافظة.
وتأتي هذه الورش في إطار جهود إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة للتعريف بالزراعة العضوية وتقديم الدعم الفني للمزارعين العضويين وحثهم على التحول العضوي.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، المهندس أنس بن مقبول البلادي أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بمفهوم الزراعة العضوية والممارسات الزراعية وفق معايير الإنتاج العضوي وتطوير الزراعة العضوية وتنمية تقنياتها؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات العضوية بما يخدم البيئة والمجتمع.
واستعرضت الورشة التي ألقاها خبير التركيبة المحصولية الدكتور أحمد حجازي عدة محاور أبرزها: مبادئ التسميد وأنواع الأسمدة العضوية، وأهمية المادة العضوية في تنمية خصوبة التربة وإنتاج المحاصيل في الزراعة العضوية، إلى جانب مراحل إنتاج الكمبوست، وأهمية سماد الكمبوست في تسميد وحماية الزراعات العضوية، إضافة إلى أهم طرق تحليل سماد الكمبوست العضوي وطرق إضافته ونظام التحول للزراعة العضوية.
يذكر أن الكمبوست أو ما يسمى بالسماد العضوي يعمل على تحسين خواص التربة خاصة الرملية، ويحسن جودة احتفاظها بالمياه، كما يوفر كميات كبيرة من المواد العضوية المفيدة، ويُعد آمنًا، حيث إنه خالٍ من البكتيريا والفطريات، وصالح لكل أنواع الزراعة سواء أشجار الفاكهة وكذلك محاصيل الخضر وغيرها.