"بيئة خليص" تنظم ورشة عمل حول "دور الأسمدة العضوية في الزراعة"

يذكر أن الكمبوست أو ما يسمى بالسماد العضوي يعمل على تحسين خواص التربة خاصة الرملية، ويحسن جودة احتفاظها بالمياه، كما يوفر كميات كبيرة من المواد العضوية المفيدة، ويُعد آمنًا، حيث إنه خالٍ من البكتيريا والفطريات، وصالح لكل أنواع الزراعة سواء أشجار الفاكهة وكذلك محاصيل الخضر وغيرها.