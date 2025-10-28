أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة الجديد اللواء محمد الزهراني

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن سفر الزهراني، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه في منصبه.
وهنأ أمير منطقة تبوك اللواء الزهراني، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان، وما يقدمونه من تضحيات في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره.
ونوّه سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله –، وبالمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية لتعزيز منظومة الأمن في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، أعرب اللواء محمد بن سفر الزهراني عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال ودعمه المستمر، مؤكدًا أن توجيهات سموه ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.