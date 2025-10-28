أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة الجديد اللواء محمد الزهراني

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن سفر الزهراني، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه في منصبه.