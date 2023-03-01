شاهد.. تدشين احتفالية اليوم العالمي للدفاع المدني في وادي الدواسر

دشَّن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية".
نظمت الفعاليات إدارة الدفاع المدني في مقر وادي الدواسر، بحضور مديري الأجهزة الأمنية والإدارات الحكومية بالمحافظة.
وأكد مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد فيحان بن عقيل العتيبي، أهمية هذه المناسبة؛ لكونها تُذكّر العالم بمهام الدفاع المدني، وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى مختلف شرائح المجتمع عبر رفع المستوى الوقائي لديهم تجاه المخاطر الطبيعية والبشرية التي قد يتعرضوا لها وتوحيد اشتراطات السلامة؛ تجنبًا لوقوع الحوادث لا قدر الله.
وقال "العتيبي": إن الاحتفاء تحت هذا الشعار موضوع حيوي، خصوصًا مع تغير طبيعة الأسرة والاستخدام الواسع لمصادر الطاقة والتقنية، وأدوات كُثر تُهدد سلامة الطفل وأفراد الأسرة على حد سواء في المنزل وخارجه.
ولفت مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، إلى توفر العديد من المناشط المصاحبة بمناسبة هذا اليوم، في مقر الإدارة بالخماسين.
كما استمع إلى شرح عما يتضمنه المعرض التوعوي، والذي يشارك فيه المستشفى العام والهلال الأحمر وقوة الصواريخ الاستراتيجية وعدد من الجهات ذات العلاقة.