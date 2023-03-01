شاهد.. تدشين احتفالية اليوم العالمي للدفاع المدني في وادي الدواسر

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد فيحان بن عقيل العتيبي، أهمية هذه المناسبة؛ لكونها تُذكّر العالم بمهام الدفاع المدني، وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى مختلف شرائح المجتمع عبر رفع المستوى الوقائي لديهم تجاه المخاطر الطبيعية والبشرية التي قد يتعرضوا لها وتوحيد اشتراطات السلامة؛ تجنبًا لوقوع الحوادث لا قدر الله.