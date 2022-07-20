بمشاركة 45 مستفيدًا.. "إخاء" تطلق فعاليات معسكرها الصيفي "قادة المستقبل"
انطلقت اليوم فعاليات برنامج المعسكر الصيفي في المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" فـي منطقـة عسـير بأبهـا، تحت شعار "قادة المستقبل"، ويستمر لمدة أسبوع.
وتنطلق الفعاليات بمشاركة 45 من الأبناء في كافة فروع المؤسسة البالغ عددها 9 فروع. وبرفقة طاقم قيـادي مـن مشـرفي "إخـاء"؛ لترسـيخ المفاهيـم القياديـة بأسـلوب عملـي تطبيقـي، ويهتـم بالأبناء الناجحيـن أو المتفوقين في المجالات العلمية والوظيفية.
وأوضح صالح بن خليف الدهمشي أمين عام "إخاء"، أن برنامج المعسكر الصيفي السنوي يأتي انطلاقًا من اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم برامج تمكينية للأيتام، وتدريبهم وتأهيلهم، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية تماشيًا مع رؤية 2030.
وأضاف "الدهمشي" أن معسكر إخاء الصيفي جمَع بين مسارات التمكين والتدريب والترفيه واكتشاف المهارات والابتكار، وانطلقت فكرة البرنامج من خلال أهمية تعزيز الثقة بالنفس لدى المستفيدين، وزيادة تقدير الذات وتطوير مهارات الحياة؛ حيث سيقضي الأبناء المشاركون تجربـة فريـدة من نوعها تجمع بين ممارسة العمل والتفكيـر والتطبيق الميدانـي للمفاهيـم الأساسـية لمهاراتهم، من خلال ممارسة عمليـات التخطيـط، وكتابـة الأهداف شخصية وخطط لتطبيقها.
وأبان "الدهمشي" أن أهداف البرنامج تتلخص في تعزيز المهارات القيادية للمشاركين، والعمل الجماعي والتعاوني. ومعرفة مجموعة من المهارات الحياتية، إضافة إلى تدريب المشاركين على صياغـة الأهداف، ورسم خارطة المستقبل بما يتوافق مع تلك الأهداف.
جدير بالذكر أن معسكر إخاء الصيفي سيجتاز عددًا من المراحل بعد توزيع المشاركين على مجموعات؛ كالتهيئة والمتابعة والتقويم، مرورًا بالتنفيذ، وانتهاءً بإقامة حفـل ختامـي وتكريـم الـمشـاركـيـن واختيـار المجموعـة القيـادية المميـزة.. وسيتخلل أيام المعسكر برامج تدريبية ورياضية وأنشطة متنوعة وفقرات ترفيهية شيقة.