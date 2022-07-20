بمشاركة 45 مستفيدًا.. "إخاء" تطلق فعاليات معسكرها الصيفي "قادة المستقبل"

وأضاف "الدهمشي" أن معسكر إخاء الصيفي جمَع بين مسارات التمكين والتدريب والترفيه واكتشاف المهارات والابتكار، وانطلقت فكرة البرنامج من خلال أهمية تعزيز الثقة بالنفس لدى المستفيدين، وزيادة تقدير الذات وتطوير مهارات الحياة؛ حيث سيقضي الأبناء المشاركون تجربـة فريـدة من نوعها تجمع بين ممارسة العمل والتفكيـر والتطبيق الميدانـي للمفاهيـم الأساسـية لمهاراتهم، من خلال ممارسة عمليـات التخطيـط، وكتابـة الأهداف شخصية وخطط لتطبيقها.