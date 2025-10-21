برعاية "البابطين".. انطلاق مبادرة تشجير "واحة الدوادمي" بـ 10 آلاف شجرة و550 متطوعًا

وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 1,500 شتلة بمشاركة أكثر من 550 متطوعًا يمثلون جهات عدة، من بينها الهلال الأحمر السعودي، وبلدية الدوادمي، ومكتب رواد الكشافة، وجمعيات بيئية محلية، وعدد من المؤسسات التعليمية والتطوعية.