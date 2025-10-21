برعاية "البابطين".. انطلاق مبادرة تشجير "واحة الدوادمي" بـ 10 آلاف شجرة و550 متطوعًا

في خطوة نوعية تعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة البيئية، انطلقت مبادرة “واحة الدوادمي” برعاية محافظ الدوادمي الأستاذ خالد بن محمد البابطين، وبمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والتعليمية.
وتهدف المبادرة إلى تشجير واحة الدوادمي بزراعة 10,000 شجرة، ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحسين جودة الحياة، وذلك بالتعاون مع مكتب الوزارة في الدوادمي، وشركة المياه الوطنية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وعدد من الجهات الداعمة.
وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 1,500 شتلة بمشاركة أكثر من 550 متطوعًا يمثلون جهات عدة، من بينها الهلال الأحمر السعودي، وبلدية الدوادمي، ومكتب رواد الكشافة، وجمعيات بيئية محلية، وعدد من المؤسسات التعليمية والتطوعية.
وأكد محافظ الدوادمي الأستاذ خالد بن محمد البابطين أن المبادرة تُجسد توجهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لبناء بيئة خضراء ومستدامة، مشيرًا إلى أنها نموذج للتكامل بين القطاعين الحكومي والمجتمعي في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.
وأوضح أن المبادرة تعكس روح العمل الجماعي، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستواصل أعمال الزراعة حتى تحقيق المستهدف بزراعة 10,000 شجرة، بما يعزز المشهد الحضري ويدعم أهداف التنمية البيئية في المحافظة.