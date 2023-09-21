أمانة حائل تُكمل جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

وتضمنت التجهيزات التي قامت بها الأمانة تركيب ما يقارب 5000 علم وطني ترفرف خفاقة على الأسوار في الميادين العامة ومثبتة على أعمدة الإنارة وأسوار المباني العامة، كذلك تم تركيب عدد 500 مجسم مضيء يحمل هوية اليوم الوطني في الميادين والحدائق العامة، كما تم تركيب عدد 350 شعاراً مضيئاً و300 كشاف باللونين الأخضر والأبيض، إضافة لتركيب 350 كشافاً "1000 وات"، إلى جانب عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد في ست واجهات جبلية، وتجهيز شاشات تلفزيونية بالميادين والمتنزهات العامة.