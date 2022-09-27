الملحقية الثقافية بإيرلندا تُنظِّم اللقاء السنوي للمبتعثين والدارسين الجدد

نظَّمت الملحقية الثقافية السعودية بمقرها في جمهورية إيرلندا اليوم الثلاثاء اللقاء السنوي للطلبة المبتعثين والدارسين الجدد في الجامعات الإيرلندية.
وتفصيلاً، قالت الملحق الثقافي الدكتورة "فهدة آل الشيخ" في بداية اللقاء: إن الملحقية مفتوحة لجميع الطلبة السعوديين، وهي بيت الطالب الثاني، ومُرحَّب بهم في جميع أوقات العمل على مدار الأسبوع.
وأكدت "آل الشيخ" أن الملحقية توفر بيئة تعليمية مناسبة لتحقيق ما جاء المبتعثون لأجله، والعودة إلى أرض الوطن بأفضل الشهادات في مختلف التخصصات.
وقدمت الدكتورة "فهدة" الشكر إلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب الوزير للتعليم والبحث والابتكار الدكتور "محمد السديري"، على دعمهما اللامحدود في تسخير الإمكانيات كافة للطلبة المبتعثين، وحرصهما على تلبية احتياجاتهم كافة.
وفي كلمة السفير، التي قدمها "عبدالسلام العنزي" نيابة عنه، قال إن السفارة مفتوحة أمام جميع المواطنين تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ لتلبية احتياجات جميع المواطنين. وقدَّم النصح للطلبة المستجدين لتوعيتهم بالإجراءات الأمنية، واحترام قوانين البلد.
واختُتم اللقاء بتعريف عن بعض الإدارات المعنية بالطلبة من الملحقية الثقافية، والنادي السعودي الطلابي، والخدمات المقدمة والواجبات التي عليهم بوصفهم مبتعثين.