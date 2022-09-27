الملحقية الثقافية بإيرلندا تُنظِّم اللقاء السنوي للمبتعثين والدارسين الجدد

وفي كلمة السفير، التي قدمها "عبدالسلام العنزي" نيابة عنه، قال إن السفارة مفتوحة أمام جميع المواطنين تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ لتلبية احتياجات جميع المواطنين. وقدَّم النصح للطلبة المستجدين لتوعيتهم بالإجراءات الأمنية، واحترام قوانين البلد.