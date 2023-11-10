"هيئة الأمر بالمعروف" تفعّل عددًا من البرامج الوقائية في المراكز الصحية بـ"قلوة"

وتشمل البرامج، برنامج "ومن يتوكل على الله فهو حسبه"، و"أمة وسطًا"، و"إياكم والغلو"، و"ولا تسرفوا"، وبرنامج "وبالوالدين إحسانًا"، و"فليصل رحمه"، والتي تحثّ على التوكل على الله في الأمور كلها، والوسطية، وتحذّر من الغلو في الدين والإسراف، وتحثّ على بر الوالدين، وصلة الأرحام؛ وذلك عبر الشاشات واللوحات الإلكترونية في المراكز الصحية بالمحافظة.