"هيئة الأمر بالمعروف" تفعّل عددًا من البرامج الوقائية في المراكز الصحية بـ"قلوة"

فعّلت هيئةُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة، بالتعاون مع الإشراف الإداري على المراكز الصحية؛ عددًا من برامجها التوعوية والوقائية.
وتشمل البرامج، برنامج "ومن يتوكل على الله فهو حسبه"، و"أمة وسطًا"، و"إياكم والغلو"، و"ولا تسرفوا"، وبرنامج "وبالوالدين إحسانًا"، و"فليصل رحمه"، والتي تحثّ على التوكل على الله في الأمور كلها، والوسطية، وتحذّر من الغلو في الدين والإسراف، وتحثّ على بر الوالدين، وصلة الأرحام؛ وذلك عبر الشاشات واللوحات الإلكترونية في المراكز الصحية بالمحافظة.
وتأتي هذه البرامج التي تتناول عددًا من الموضوعات المهمّة ضمن خطط الفرع التوعوية، بهدف تعزيز الوعي في المجتمع بما يوافق تعاليم الدين الحنيف وفق اختصاص الرئاسة العامة.