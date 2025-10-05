أمير جازان يتفقد مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ويوجّه بمضاعفة الجهود

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة، يرافقه نائب أمير المنطقة صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لعدد من الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة.
واطلع سمو أمير جازان خلال الجولة على الخدمات التي يقدمها المركز للأطفال ذوي الإعاقة، مستمعًا إلى شرح من الرئيس التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة أحمد بن عبدالعزيز التميمي، حول الإمكانات المادية والكوادر المؤهلة التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للنزلاء.
وشملت الزيارة القاعات الدراسية لطلاب التمهيدي والتربية الفكرية والطفولة المبكرة، إضافة إلى الأقسام التعليمية، ومصادر التعلم، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والنطق والتخاطب، والخدمات النفسية، حيث استعرض سموه مستوى الأداء والإنجازات التي حققها المركز.
وفي ختام الزيارة، أعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما شاهده من جهود وخدمات نوعية، موجّهًا بمضاعفة العمل لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة الغالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.