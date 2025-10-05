أمير جازان يتفقد مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ويوجّه بمضاعفة الجهود

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة، يرافقه نائب أمير المنطقة صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لعدد من الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة.