أمير حائل يُكرم جمعية "خيرات" لحفظ الطعام

من جانبه ثمّن المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي، الرعاية الكريمة لأمير حائل لهذا الملتقى المهم، قائلًا: إن الجمعية عكست تجربتها القيمة خلال السنوات السبع الماضية خلال مشاركتها، في إطار تبادل الخبرات والمعلومات، مشيدًا بالجهود الكبيرة لجميع العاملين في الجمعية، ومتابعة وتوجيهات مجلس الإدارة والداعمين وشركاء النجاح.