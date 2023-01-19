أمير حائل يُكرم جمعية "خيرات" لحفظ الطعام

كرّم أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، جمعية "خيرات" لحفظ النعمة؛ نظير مشاركتها في ملتقى "حفظ النعمة" 2030 بالمنطقة.
وكانت الجمعية، ومقرّها الرياض، قد شاركت في الملتقى، مستعرضة قصص نجاحها وجهودها الكبيرة في حفظ الطعام والتقليل من الهدر الغذائي والإسراف.
من جانبه ثمّن المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي، الرعاية الكريمة لأمير حائل لهذا الملتقى المهم، قائلًا: إن الجمعية عكست تجربتها القيمة خلال السنوات السبع الماضية خلال مشاركتها، في إطار تبادل الخبرات والمعلومات، مشيدًا بالجهود الكبيرة لجميع العاملين في الجمعية، ومتابعة وتوجيهات مجلس الإدارة والداعمين وشركاء النجاح.
يذكر أن جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، نجحت منذ تأسيسها في حفظ أكثر من 11 مليون وجبة من الهدر في منطقة الرياض؛ حيث تم توزيع هذه الوجبات على الأسر والأفراد المستفيدين في قوائم الجمعية.