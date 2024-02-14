محافظ الليث يقف على استعدادات الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

ترأس محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الأربعاء، اجتماعَ استعدادات الاحتفاء بـ"يوم التأسيس" بالمحافظة، بحضور مديري ورؤساء الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية.
وناقش الاجتماعُ: الخطةَ الأمنية، وخطةَ السلامة للدفاع المدني، واستعرض الفعاليات والبرامج المزمع إقامتها والمواكبة للاحتفاء بذكرى "يوم التأسيس".
كما وقف على تجهيزات بلدية محافظة الليث لموقع الاحتفال، وناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتّخذت حيالها التوصيات اللازمة.
ونوّه محافظ الليث إلى ما تمثّله هذه المناسبة من تاريخٍ عزيزٍ على نفوس أبناء هذه البلاد المباركة منذُ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، وصولًا لحاضر غني بالإنجازات التنموية التي يشهدها الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.