محافظ الليث يقف على استعدادات الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"

ونوّه محافظ الليث إلى ما تمثّله هذه المناسبة من تاريخٍ عزيزٍ على نفوس أبناء هذه البلاد المباركة منذُ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، وصولًا لحاضر غني بالإنجازات التنموية التي يشهدها الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.