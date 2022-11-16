"بناء الشرقية" تستضيف المعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6"

وحول معايير القبول للمشاركين والمشاركات بيّن الخالدي؛ أن هذه الشروط تتضمن أن يكون الطالب أو الطالبة من المستفيدين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو جمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام بالمملكة، وأن يكون منتظماً هذا العام بالصف الثالث الثانوي بالمسار العلمي، وألا يتجاوز عمره 19 عاماً، وأن يكون من المتفوقين دراسياً بالصف الثاني الثانوي، ولا يقل معدله التراكمي عن 90 %، وأن يكون حاصلاً على درجة 80 % في اختبار القدرات العامة أو القائم على ابتكار أو مشروع يخدم المسارات العلمية.