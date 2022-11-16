"بناء الشرقية" تستضيف المعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6"

برعاية كريمة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ينطلق المعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 6"، وتستضيفه وتنظّمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة.
يُقام المعسكر في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة (8) أيام في الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر المقبل، بمشاركة 120 طالباً وطالبة من المتميزين في الصف الثالث الثانوي من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، ويحصل الطلاب المشاركون على مجموعة من المعارف والمهارات بمسارات علمية نوعية.
ويتيح المعسكر الإثراء المعرفي للطلاب مجالات حديثة في العلوم والتكنولوجيا وتوجيههم نحو التخصصات الجامعية الواعدة التي سوف تسهم في بناء الوطن وتحقيق رؤية 2030 وتحسين حياتهم وحياة أسرهم.
وأوضح مدير عام الجمعية عبد الله الخالدي؛ أن المعسكر يتيح مسارات علمية للطلاب المشاركين تتضمن الروبوت والابتكار والفضاء والطيران والتكنولوجيا المالية، فيما تتضمن المسارات العلمية للطالبات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والأمن السيبراني وتصميم وتطوير الألعاب والتكنولوجيا المالية.
وحول معايير القبول للمشاركين والمشاركات بيّن الخالدي؛ أن هذه الشروط تتضمن أن يكون الطالب أو الطالبة من المستفيدين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو جمعيات ومؤسسات رعاية الأيتام بالمملكة، وأن يكون منتظماً هذا العام بالصف الثالث الثانوي بالمسار العلمي، وألا يتجاوز عمره 19 عاماً، وأن يكون من المتفوقين دراسياً بالصف الثاني الثانوي، ولا يقل معدله التراكمي عن 90 %، وأن يكون حاصلاً على درجة 80 % في اختبار القدرات العامة أو القائم على ابتكار أو مشروع يخدم المسارات العلمية.
وقدّم الخالدي؛ شكره لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الشريك الإستراتيجي على دعمهم للمعسكر وتقديم المحتوى العلمي للطلاب والطالبات المشاركين، كما قدّم شكره لجميع الداعمين والرعاة على مساهمتهم في إنجاح المخيم والاستثمار في شباب وشابات الوطن ودعمهم وتمكينهم.