"ابن نهار" يشهد توقيع مذكرة تعاون بين "الطائف الخضراء" و"آفاق"

شهد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، اليوم الأربعاء، بديوان المحافظة، توقيع مذكرة تعاون بين جمعية الطائف الخضراء، وجمعية "آفاق خضراء" البيئية.
ومثَّل "الطائف الخضراء" في التوقيع على المذكرة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعد العتيبي، بينما مثّل "آفاق خضراء" سعد العجمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر في محافظة الطائف، ورفع الوعي البيئي لجميع أطياف المجتمع؛ سعيًا إلى تحقيق الاستدامة البيئية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي، لـ "سبق": إن الجمعية تسعى في ضوء توجيهات ودعم محافظ الطائف الرئيس الفخري للجمعية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، نحو التكامل مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف "العتيبي"، أن الجمعية تسعى إلى المساهمة بفاعلية في تحويل الطائف إلى محافظة تطبق أسس ومبادئ المدن الخضراء من خلال دعم وتنفيذ برامج ومبادرات للاستدامة البيئية وتطوير وعي ومشاركة مجتمعية إيجابية باتجاهها، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق الاستدامة والمواءمة بين النمو السريع والحفاظ على البيئة.
وذلك من خلال استعادة الحياة الفطرية في البيئات الطبيعية في فضاءات وأودية الطائف، بالتشجير الكثيف وتنفيذ سياسات فاعلة للاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والحد من المخلفات والهدر الغذائي والتقليل من الانبعاثات.
وتضمنت المذكرة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وعددًا من الموضوعات؛ منها: التعاون وبذل الجهود الممكنة لتعزيز وتطوير التعاون فيما يتعلق بمساهمة الطرفين لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء في محافظة الطائف، عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد الطبيعية والتعاون في مجال الاستفادة من المياه الرمادية، والمعالجة في عمليات الري، والتعاون في عقد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالغطاء النباتي والحفاظ على استدامته، والمشاركة في تنفيذ المبادرات والحملات والأنشطة المتعلقة بنشر الوعي البيئي بأهمية الغطاء النباتي وحماية البيئة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في حمايته والمشاركة في الأعمال التطوعية المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة.