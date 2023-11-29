"ابن نهار" يشهد توقيع مذكرة تعاون بين "الطائف الخضراء" و"آفاق"

وتضمنت المذكرة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، وعددًا من الموضوعات؛ منها: التعاون وبذل الجهود الممكنة لتعزيز وتطوير التعاون فيما يتعلق بمساهمة الطرفين لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء في محافظة الطائف، عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه وحماية الموارد الطبيعية والتعاون في مجال الاستفادة من المياه الرمادية، والمعالجة في عمليات الري، والتعاون في عقد ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالغطاء النباتي والحفاظ على استدامته، والمشاركة في تنفيذ المبادرات والحملات والأنشطة المتعلقة بنشر الوعي البيئي بأهمية الغطاء النباتي وحماية البيئة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في حمايته والمشاركة في الأعمال التطوعية المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة.