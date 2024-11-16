"تعليم محايل": الطابور الصباحي عند السابعة صباحًا و92 ألف طالب وطالبة اليوم على مقاعد الدراسة

يعود أكثر من 92 ألف طالب وطالبة اليوم الأحد إلى مقاعد الدراسة في مدارس تعليم محايل عسير، لإكمال واستئناف رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني 1446هـ.