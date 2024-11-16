"تعليم محايل": الطابور الصباحي عند السابعة صباحًا و92 ألف طالب وطالبة اليوم على مقاعد الدراسة

يعود أكثر من 92 ألف طالب وطالبة اليوم الأحد إلى مقاعد الدراسة في مدارس تعليم محايل عسير، لإكمال واستئناف رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني 1446هـ.
وأنهت جميع المدارس استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.
وعكف "تعليم محايل" على توفير الإمكانات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بفاعلية وإيجابية، بما يعكس طموحات المملكة في بناء مستقبل تعليمي رائد.
وتزامنًا مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني يستكمل تعليم محايل عسير تطبيق الدوام الشتوي حيث تقرر أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:00 فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحًا.
فيما تبدأ المدارس المسائية الساعة الواحدة ظهرًا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.