"مجلس التعاون" يستعدّ لإعداد خطة للموقع الإلكتروني للجنة مسؤولي التعليم والتدريب المهني

جاء ذلك بمشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين في التعليم والتدريب الفني والمهني بدول المجلس؛ حيث تمت مناقشة إعداد آلية مقترحة لإنشاء موقع إلكتروني تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، لدعم العمل الخليجي المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.