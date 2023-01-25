"مجلس التعاون" يستعدّ لإعداد خطة للموقع الإلكتروني للجنة مسؤولي التعليم والتدريب المهني

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في إدارة التعليم؛ الاجتماع الأول لفريق العمل لإعداد خطة للموقع الإلكتروني للجنة مسؤولي التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون اليوم عبر الاتصال المرئي.
جاء ذلك بمشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين في التعليم والتدريب الفني والمهني بدول المجلس؛ حيث تمت مناقشة إعداد آلية مقترحة لإنشاء موقع إلكتروني تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، لدعم العمل الخليجي المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي تعمل على تطوير أعمال لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس.