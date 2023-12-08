بحضور "الماجد".. تنظيم ورشة عمل حول تمكين الكيانات الوقفية في عسير

وافتتحت الورشة التاسعة صباحًا بكلمة ألقاها الدكتور فهد الماجد، عرف الحضور بأهداف الورشة وأهمية تمكين الكيانات الوقفية، ثم قدّم رئيس مجلس إدارة مركز الاستثمار الأمثل بأبها الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد ورقة عمل حول المركز وأثره في تنمية وتمكين القطاع الوقفي على مستوى المملكة.