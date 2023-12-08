بحضور "الماجد".. تنظيم ورشة عمل حول تمكين الكيانات الوقفية في عسير

عقدت الهيئة العامة للأوقاف، ممثلة في قطاع التنظيم والرقابة، وبالتعاون مع مركز الاستثمار الأمثل للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا بأبها، أمس الخميس، ورشة عمل بعنوان "تمكين الكيانات الوقفية بمنطقة عسير ".
جاء ذلك بحضور نائب محافظ الهيئة لقطاع التنظيم والرقابة الدكتور فهد الماجد، ومدير إدارة التنظيم والرقابة ماجد الطعيس، وعدد من مدراء الإدارات التابعة للقطاع وبحضور عدد من المهتمين والخبراء بالقطاع الوقفي في المنطقة .
وافتتحت الورشة التاسعة صباحًا بكلمة ألقاها الدكتور فهد الماجد، عرف الحضور بأهداف الورشة وأهمية تمكين الكيانات الوقفية، ثم قدّم رئيس مجلس إدارة مركز الاستثمار الأمثل بأبها الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد ورقة عمل حول المركز وأثره في تنمية وتمكين القطاع الوقفي على مستوى المملكة.
واستعرضت الإدارات المعنية في قطاع التنظيم والرقابة في الهيئة مجالات التمكين للكيانات الوقفية، قبل اختتام الورشة بحلقة نقاش للتعليقات والإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور .