الشيخ "الغيثي" يكرم شاباً تبرع بكليته لشقيقته وآخر فاز بمسابقة لحفظ القرآن

وبعد الانتهاء من التكريم قال "الغيثي": "أشعر بالفخر والاعتزاز بكل ما يقدمه أبناء الوطن بشكل عام، وأبناء القبيلة على وجه الخصوص، من إنجازات ونجاحات وأعمال إنسانية ومواقف نبيلة، وهذا غير مستغرب عليهم، سائلاً الله أن يوفق الجميع ويحفظهم من كل سوء ومكروه".