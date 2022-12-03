الشيخ "الغيثي" يكرم شاباً تبرع بكليته لشقيقته وآخر فاز بمسابقة لحفظ القرآن

في بادرة رائعة تدل على مدى تلاحم أبناء الوطن وتكاتفهم وحرصهم على دعم الإبداع وأهله، وتشجيع أصحاب المواقف النبيلة والإنسانية، كرّم رجل الأعمال الشيخ منصور بن متعب مزيد الغيثي، الشاب ياسر بن نعيم الغيثي، والذي ضرب أروع الأمثلة الإنسانية وتجسيد معنى الأخوة والإيثار الحقيقي، بعد أن تبرع بكليته لشقيقته لينهي بذلك معاناتها مع الفشل الكلوي.
كما كرّم "الغيثي"، الطالب أيوب بن عبدالرحمن القمعان الغيثي، بعد فوزه بمسابقة تحبير لحفظ القرآن، مشيراً إلى أن الابن الفائز بمثل هذه المسابقة الدينية يعد نموذجاً مشرفاً للشباب السعودي، وما ناله من مكانة عظيمة اختص الله بها حفظة كتابه الكريم.
وبعد الانتهاء من التكريم قال "الغيثي": "أشعر بالفخر والاعتزاز بكل ما يقدمه أبناء الوطن بشكل عام، وأبناء القبيلة على وجه الخصوص، من إنجازات ونجاحات وأعمال إنسانية ومواقف نبيلة، وهذا غير مستغرب عليهم، سائلاً الله أن يوفق الجميع ويحفظهم من كل سوء ومكروه".
وعبر أبناء قبيلة الغيثي المكرمين، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيخ منصور بن مزيد على هذه اللفتة الكريمة وعلى ما حظوا به من حفاوةٍ وتكرّيم.