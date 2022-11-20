190 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بجازان

وحث "عقدي" الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق النجاح ورفع مستوى التحصيل الدراسي، مبينًا أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمثابة الحصاد للجهود المبذولة خلاله، والتي سطر فيها الطلاب والطالبات أجمل صور النجاحات، وشكلوا نماذج مشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء.