190 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بجازان

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم الأحد، على انتظام 199132 طالبًا وطالبة في 1362 مدرسة للبنين والبنات على مقاعد الاختبارات.
جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مدارس المنطقة، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية د. أحمد بن ظافر عطيف، وسط حزمة من الخدمات التعليمية والتوجيهية والإرشادية، بما يضمن توفير البيئة التعليمية المناسبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ.
وحث "عقدي" الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق النجاح ورفع مستوى التحصيل الدراسي، مبينًا أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمثابة الحصاد للجهود المبذولة خلاله، والتي سطر فيها الطلاب والطالبات أجمل صور النجاحات، وشكلوا نماذج مشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء.
كما دعا "عقدي" أولياء أمور الطلاب والطالبات، إلى تهيئة أبنائهم وبناتهم التهيئة النفسية اللازمة لنجاحهم في اختباراتهم، وزرع الاطمئنان داخل نفوسهم، والمحافظة على إكسابهم العادات الصحية السليمة، مقدمًا شكره وتقديره على دورهم الكبير في دعم المنظومة التعليمية، مما ساهم في إنجاح أهدافها والرقي بمستويات تحصيل الطلاب والطالبات.
ووجه المعلمين والمعلمات بتقديم الدعم التعليمي والنفسي اللازم لطلابهم وطالباتهم خلال فترة اختباراتهم، مشيدًا بما بذلوه من جهود كبيرة خلال الفصل الدراسي.
وقال: إن تعليم جازان ينفذ خطة للإشراف على اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عبر عدد من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات في مختلف مدارس التعليم العام والتربية الخاصة والتعليم المستمر وتعليم الكبار والتعليم الأهلي والأجنبي، إضافة إلى الإشراف المباشر على سير الاختبارات من خلال 12307 معلمين ومعلمات بمختلف المراحل التعليمية.