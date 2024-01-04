أمير الشرقية يرعى اتفاقيات برامج إصلاحية ودعوية بسجون المنطقة

رعى أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات لرعاية البرامج الإصلاحية والدعوية بسجون المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والداعمين.