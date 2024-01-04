أمير الشرقية يرعى اتفاقيات برامج إصلاحية ودعوية بسجون المنطقة
رعى أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات لرعاية البرامج الإصلاحية والدعوية بسجون المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والداعمين.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية، جهود الجمعية في تقديم برامج مفيدة وإصلاحية داخل السجون، مشيدًا بالداعمين لها؛ حيث تعود على النزلاء بالفائدة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بسجون المنطقة الشرقية "بصيرة" أحمد بن صالح الغامدي: إن الجمعية تعمل على تثقيف وتأهيل السجناء من خلال تقديم برامج تأهيلية وتطوير خبراتهم وحرفهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.
وشملت الاتفاقيات توقيع جمعية "بصيرة"، مع الشركة الأساسية للإلكترونيات، وشركة سعد صليب وأولاده، ومصنع الشرق الأوسط للكابلات؛ لرعاية برامج الجمعية لعام 2024.
كما وقعت إدارة سجون المنطقة، اتفاقية مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية؛ لتوظيف 200 شخص من المفرج عنهم، بالتعاون مع القطاع الخاص.
حضر التوقيع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، الشيخ عمر الدويش، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير السجون بالشرقية العميد عبدالله المطيري.