جمعية "تعلّم" تطلق مبادرة "انطلاق" لتمكين أبناء الضمان الاجتماعي في حائل

أطلقت جمعية دعم التعليم "تعلّم" بمدينة حائل مبادرة "انطلاق"، التي تهدف إلى تمكين الشباب والشابات من أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من دخول سوق العمل وصقل مهاراتهم المهنية، من خلال تنفيذ ست ورش عمل تأسيسية ومتخصصة تتوافق مع احتياجات السوق.
وأوضح القائمون على المبادرة أنها موجهة إلى الخريجين والخريجات أو المقبلين على التخرج من سكان منطقة حائل، مع اشتراط الالتزام بالحضور والمشاركة طيلة فترة تنفيذ الورش.
وتتضمن المبادرة حزمة من المزايا التحفيزية، أبرزها: إرشاد مهني موجّه، شهادات إنجاز معتمدة، فرص واعدة في سوق العمل، دعم وظيفي للمتميزين، وتكريم رسمي في ختام البرنامج.
وبيّنت الجمعية أن آخر موعد للتسجيل هو 1 نوفمبر 2025، فيما تنطلق الورش في 10 نوفمبر 2025، وذلك في مقر عمادة خدمة المجتمع بجامعة حائل ـ حي المحطة.
وتأتي المبادرة ضمن جهود جمعية "تعلّم" لتمكين الشباب السعودي وتزويدهم بالمهارات المستقبلية، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل ويسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.