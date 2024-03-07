"تراحم مكة" تنهي برنامج مجموعة التركيز للمفرج عنهم لمعالجة مشاكلهم واحتياجاتهم

أنهت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة للمفرج عنهم، برنامج "مجموعة التركيز" بهدف معالجة الآثار السلبية والوقوف على مشاكلهم وفهم احتياجاتهم عن قرب.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس قسم المفرج عنهم وأسرهم الأستاذ ريان العمري أن هذا البرنامج أتى انطلاقاً من دور الأمانة العامة وحرصهم على المفرج عنهم وأسرهم وذلك لبناء المجتمع من خلال تأمين احتياجات هذه الفئة .
وأكد "العمري" على حرص اللجنة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لها والتي تتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة 2030 بالاهتمام بتنمية المستفيدين وبناء الشراكات النوعية التي تلبي متطلبات جميع الأسر المستفيدة باللجنة.