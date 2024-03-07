"تراحم مكة" تنهي برنامج مجموعة التركيز للمفرج عنهم لمعالجة مشاكلهم واحتياجاتهم

وفي التفاصيل، أوضح رئيس قسم المفرج عنهم وأسرهم الأستاذ ريان العمري أن هذا البرنامج أتى انطلاقاً من دور الأمانة العامة وحرصهم على المفرج عنهم وأسرهم وذلك لبناء المجتمع من خلال تأمين احتياجات هذه الفئة .