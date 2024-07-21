اتفاقية بين "تجمع الطائف" وجمعية القلب الأمريكية لتجويد الخدمات الطبية

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود "تجمع الطائف الصحي" في تطوير وتنمية قدرات الكوادر البشرية؛ عبر التعاون مع الجمعيات التخصصية والاستفادة من خبراتها، والتي ستسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المملكة لتحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي وفق رؤية 2030.‏