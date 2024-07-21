اتفاقية بين "تجمع الطائف" وجمعية القلب الأمريكية لتجويد الخدمات الطبية

وقّع الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي، الدكتور طلال المالكي اتفاقية تعاون مع جمعية القلب الأمريكية، يمثلها كريس ديسباسيتو، كبير نواب الرؤساء التنفيذيين للعلاقات الدولية في الجمعية.
وأكد تجمع الطائف الصحي بأن الاتفاقية تهدف إلى تجويد الخدمات الطبية ورفع كفاءة الممارسين الصحيين فيما يتعلق بمهارات الإنعاش ودورات دعم الحياة المتقدمة والاستفادة من تجارب وخبرات جمعية القلب الأمريكية المميزة على مختلف الأصعدة.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود "تجمع الطائف الصحي" في تطوير وتنمية قدرات الكوادر البشرية؛ عبر التعاون مع الجمعيات التخصصية والاستفادة من خبراتها، والتي ستسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المملكة لتحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي وفق رؤية 2030.