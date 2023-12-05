توقيع اتفاقية بين جمعية "ترميم للتنمية" بمكة وكلية "فقيه للعلوم الطبية"

وقّعت جمعية "ترميم للتنمية" بمنطقة مكة المكرمة مع كلية "فقيه للعلوم الطبية" اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك في مقر كلية فقيه للعلوم الطبية؛ وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة ترميم للتنمية: خالد بن عبداللطيف الفوزان، وماجد بن سليمان النافع، وعميد الكلية البروفيسور محمد عرضاوي.
ومثّل الجانبان في توقيع الاتفاقية كلٌّ من: الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم للتنمية الدكتور عبدالله بن علي آل دربه، ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية بكلية فقيه للعلوم الطبية الدكتورة دانية وقاص.
واستعرضت "ترميم للتنمية" أهم المبادرات الاجتماعية التي تُقَدم للمستفيدين، والمتمثلة في برنامج "ترميم" الذي يُعنى بترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتحقيق الاستقرار السكني لها؛ حيث ساهم برنامج "ترميم" منذ انطلاقة العام الماضي في تحسين معيشة قرابة ٤٠٠ أسرة، بالإضافة إلى تأهيلها وتنميتها وتطويرها بالتعاون مع أكثر من ٣٦ شريكًا و٢٤٦ متطوعًا ومتطوعة، كما ساهمت في تأهيل أبناء الأسر في مجالات الصيانة والكهرباء والسلامة المنزلية.
واطلع الحضور على أعمال التطوع الهادفة إلى رفع حس المسؤولية لدى أفراد المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية 2023، إلى جانب اطلاعهم على الخطط الاستراتيجية والمبادرات والأنشطة للفترة القادمة.
وقدّمت كلية فقيه عرضًا تعريفيًّا لرؤيتها في تحقيق التميز التعليمي والتدريبي ورسالتها في "إعداد خريجين مؤهلين في التخصصات الطبية والصحية وفق المعايير التعليمية الوطنية والعالمية، يساهمون في البحث العلمي وخدمة المجتمع".
وبيّن الدكتور "آل دربه" أن جمعية ترميم للتنمية تُعَد الجمعية الوحيدة بمنطقة مكة المكرمة المتخصصة في ترميم منازل الأسر الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وذكر أن جمعية ترميم للتنمية لديها كوادر متخصصة بإمكانات مميزة في مجال الترميم، مشجعًا الجمعية وكلية فقيه على تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات في المجالات المشتركة بينهما؛ مما يساهم في تأهيل الكوادر الوطنية.
وأضاف أن الهدف من الاتفاقية هو التبادل والتعاون بين ترميم للتنمية وكلية فقيه، بتدريب طلاب وطالبات ومنسوبي كلية فقيه على أعمال التطوع وإكسابهم مهارة جديدة، ومساهمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في تمكين الأسر وتنميتها وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها.
وأردف "آل دربه": لا يخفى على أحد جهود القيادة الرشيدة حفظها الله في تعزيز التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي، والقطاع الخاص والصحي بشكل أدق، والذي يُعَد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أُسّست لعمل المنظمات غير الربحية مع باقي القطاعات، ودعمتها، وسهلت لها الوصول لمثل هذه الشراكات التي تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع.
يُذكر أن جمعية ترميم للتنمية، تهدف إلى ترميم المنازل القديمة للأسر الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة، وتقديم حلول الإيواء المؤقت للأسر المحتاجة، وتساهم مع الجهات المعنية في توفير حلول دائمة لهم.