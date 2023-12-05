توقيع اتفاقية بين جمعية "ترميم للتنمية" بمكة وكلية "فقيه للعلوم الطبية"

وأردف "آل دربه": لا يخفى على أحد جهود القيادة الرشيدة حفظها الله في تعزيز التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي، والقطاع الخاص والصحي بشكل أدق، والذي يُعَد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أُسّست لعمل المنظمات غير الربحية مع باقي القطاعات، ودعمتها، وسهلت لها الوصول لمثل هذه الشراكات التي تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع.