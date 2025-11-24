أمير جازان يتفقد وكالة الشؤون الأمنية ويشيد بتطورها التقني والتنظيمي

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان اليوم، وكالة الشؤون الأمنية بإمارة المنطقة، للوقوف على سير العمل والاطلاع على المقر المطوّر حديثًا وما شهده من نقلة نوعية في الهيكلة والتنظيم والتقنية.
واستمع سموه خلال الزيارة إلى عرض تفصيلي حول إعادة هيكلة منظومة العمل في الوكالة، والتي شملت تطوير أنظمة المتابعة والحوكمة، ورفع كفاءة الإجراءات الأمنية، وتعزيز تكامل الأدوار بين الإدارات لتحقيق سرعة الإنجاز وجودة العمليات.
كما اطّلع سموه على أبرز التحديثات التقنية المنفذة، ومنها منظومات التحول الرقمي، وأنظمة الربط المعلوماتي، والمنصات الإلكترونية الداعمة لصنع القرار، إضافة إلى مشروعات تطوير ذكية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية الأمنية.
وشملت الجولة استعراض عدد من المبادرات النوعية التي أطلقتها الوكالة مؤخرًا، والرامية إلى الارتقاء بالخدمات العامة، وتعزيز الوقاية الأمنية، وتطوير الكفاءات البشرية، بما يواكب توجهات الإمارة في تحسين بيئة العمل وتفعيل الابتكار في القطاع الأمني، وتحقيق أثر إيجابي في خدمة المواطنين والمقيمين.
وفي ختام الزيارة، أشاد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بما شاهده من جهود تطويرية ومنجزات حديثة، مؤكدًا أهمية استمرار البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل وفق منهجيات مستدامة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في تعزيز الأمن ودعم مسارات التنمية في المنطقة.