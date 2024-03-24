"المياه": تنفيذ الجزء المتبقي لربط الشبكة بقرية "صاحب البار" بصامطة.. العام الجاري

أوضحت شركة المياه الوطنية ممثلةً في القطاع الجنوبي، أنه تم تنفيذ الشبكات في قرية "صاحب البار" في وقت سابق، ويجري حاليًّا العمل على تنفيذ الجزء المتبقي لربط الشبكة بمصادر المياه، مبينةً أنها تسعى لإنهاء ذلك خلال العام الجاري.
وكان أهالي قرية "صاحب البار" التابعة لمحافظة صامطة، قد ناشدوا الجهات المعنية بإنهاء معاناتهم المترتبة على عدم ضخ المياه للقرية، موضحين أن أنابيب المياه تم تمديدها وتركيبها ومركبة منذ أكثر من 6 سنوات.
وقال الأهالي: نقوم بتعبئة المياه لمساكننا بواسطة صهاريج صغيرة بشكل يومي، وقد أرهقنا عدم توفر المياه وانقطاعها أحيانًا وملوحة المياه وسوء جودتها في الغسيل والاغتسال وسعرها المرتفع، بالإضافة إلى معاناة المرضى وكبار السنّ جرّاء المياه غير النظيفة التي تجلبها بعض الصهاريج.