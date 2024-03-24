"المياه": تنفيذ الجزء المتبقي لربط الشبكة بقرية "صاحب البار" بصامطة.. العام الجاري

أوضحت شركة المياه الوطنية ممثلةً في القطاع الجنوبي، أنه تم تنفيذ الشبكات في قرية "صاحب البار" في وقت سابق، ويجري حاليًّا العمل على تنفيذ الجزء المتبقي لربط الشبكة بمصادر المياه، مبينةً أنها تسعى لإنهاء ذلك خلال العام الجاري.