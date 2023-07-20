محافظ الخرج: مجالس الأحياء تهدف لتوسيع المشاركة المجتمعية

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، إلى ديوانية أهالي حي مشرف، انطلاقًا من مبادرة أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بإنشاء ديوانيات الغالين، وسط الأحياء؛ لتعزيز الترابط بين السكان.