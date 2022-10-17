الطائف… "أم الدوم" يحتفي بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بعدة فعاليات

ويهدف الأسبوع العالمي إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها كوسيلة فعالة للحصول على خدمة آمنة والحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين، والتركيز على الممارسات الآمنة مثل: الخطوات الخمس لغسيل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي بالماء والصابون والمطهر الكحولي، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية.