الطائف… "أم الدوم" يحتفي بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى بعدة فعاليات

فعّل مستشفى أم الدوم العام الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، الذي يقام هذا العام 2022م، تحت شعار سنوات من الجهد والإنجاز لمستقبل صحي آمن .
ويهدف الأسبوع العالمي إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها كوسيلة فعالة للحصول على خدمة آمنة والحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين، والتركيز على الممارسات الآمنة مثل: الخطوات الخمس لغسيل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي بالماء والصابون والمطهر الكحولي، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية.
كما يستهدف التعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية واحتياطات العزل وغيرها لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى للحفاظ على الأرواح وسلامة المرضى والعاملين.
وتضمنت فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى إقامة العديد من الأنشطة، مثل المحاضرات، والأركان التوعوية، والبوسترات، حيث تستهدف جميع فئات العاملين الصحيين والمرضى والزوار.